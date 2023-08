Come vi abbiamo documentato , l'Inter è partita poco fa alla volta di Ferrara, dove oggi, allo stadio Mazza, affronterà l'Egnatia nell'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione, sabato prossimo in campionato contro il Monza a San Siro.

Come FCInter1908.it ha potuto appurare, non ha preso parte alla spedizione Robin Gosens, segno evidente che è ormai fatta per il trasferimento del laterale tedesco all'Union Berlin, con il conseguente arrivo in nerazzurro di Carlos Augusto proprio dal Monza.