Inter, nulla va lasciato al caso. Intanto la situazione societaria è in piena evoluzione

L'obiettivo è ambizioso, l'Inter vuole provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni. Per farlo nulla va lasciato al caso e una mossa di Simone Inzaghi sul campo del Torino lo dimostra. Come sottolinea Tuttosport, sabato nel finale si è visto pure Mkhitaryan in versione seconda punta («È una situazione che in questo momento posso attuare. Siamo molto corti in avanti»), ha spiegato Inzaghi.