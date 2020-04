Inter, è Castrovilli il preferito per il centrocampo. Ma la Fiorentina spara alto

Ttra i tanti nomi accostati all’Inter spicca quello di Gaetano Castrovilli, rivelazione stagionale della Fiorentina e del calcio italiano. Il talentuoso classe ’97, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe il preferito della dirigenza nerazzurra, ma arrivare a lui non sarà semplic: “Considerando gli italiani, per la mediana il preferito continua ad essere Castrovilli, ovvero una mezz’ala pura, ma dalla Fiorentina non se ne andrà via a così a buon mercato e allora tanto vale cercare alternative“.