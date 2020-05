TS – Inter, l’ingaggio di Cavani non è un problema: i dettagli dell’offerta di Suning

L’Inter rompe gli indugi per Edinson Cavani: il bomber uruguayano, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, è il primo obiettivo per l’attacco dei nerazzurri, a prescindere da quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez. Secondo Tuttosport, l’ingaggio del Matador non sarebbe un problema per Suning, anche grazie al decreto crescita:

“L’ingaggio che percepisce Cavani al Psg (12 milioni annui) non è un problema insormontabile per l’Inter, considerato che l’attaccante farebbe una scelta di campo (per monetizzare dovrebbe andare in tornei meno appetibili sul piano sportivo) allineandosi ai 7,5 milioni che prende Christian Eriksen, l’ultimo cristallo regalato all’Inter da Suning, stipendio che pesa 11.4 al lordo grazie agli effetti del decreto crescita.

L’Inter confida di avere ottime armi per convincere Cavani, su cui aleggia sempre l’Atletico Madrid e va registrato l’interesse del Newcastle, questo perché il Matador non ha mai nascosto di amare l’Italia e perché il metodo Conte potrebbe dargli nuovo smalto“.