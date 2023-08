TS – Inter, operazione last minute a centrocampo? E c’è un’offerta per Agoume

Il mercato in entrata dei nerazzurri potrebbe non concludersi con l'arrivo di Pavard: possibili nuovi movimenti

Il mercato in entrata dell'Inter, in attesa di completare l'operazione Pavard, potrebbe non essere terminato. In attacco si attende di capire cosa sarà di Correa e dell'eventuale ritorno a Milano di Sanchez, ma attenzione anche al centrocampo.