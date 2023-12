Inter, centrocampo top ma pochi gol. “Frattesi scalpita. Da Appiano raccontano che…”

"È opinione comune, e piuttosto sensata, che l’Inter abbia in mezzo (quasi) il meglio del Continente. La cintura centrale di Simone unisce raffinatezza e dinamismo, sa assaltare con la palla e difendere come poche altre big d’Europa. Insomma, difficile lamentarsi del trio di titolari Barella-Calha-Mkhitaryan con a rimorchio un Frattesi comunque ancora lontano dallo standard atteso. Eppure alla voce “gol” da un reparto tanto assortito ci si potrebbe aspettare un contributo maggiore". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport che sottolinea come l'Inter abbia segnato 51 gol. Togliendo però i 10 su rigore (7 di Calhanoglu), dei restanti 41 solo 7 sono arrivati dal centrocampo. Calhanoglu ha segnato una volta su azione mentre Mkhitaryan, Barella e Frattesi sono fermi a quota 2. "Il totale fa il 17%, pochino, e con una spina da tirare via prima o poi: a prescindere dall’apporto nella zona calda, l’ex Sassuolo reclama spazio per davvero", aggiunge la Rosea.

Frattesi, tra l'altro, ha racimolato solo 331' in Serie A, trovando poco spazio e non riuscendo a 'rompere' il tridente titolare, composto da Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. "La fiducia non è comunque calata, anche perché il 24enne romano per carattere non è il tipo da tenere il broncio in allenamento. Anzi, raccontano ad Appiano, che abbia sempre l’argento vivo addosso e sia uno di quelli che fa alzare l’intensità di ogni seduta: ha stregato Spalletti in Nazionale anche così. Eppure l’apprendistato con Inzaghi sta risultando più complicato, nonostante la scelta di fargli masticare più la Champions che la A: l’alternanza nella rosa Italia-Europa lo ha portato ad essere titolare negli ultimi 4 match del girone. Notevole, ma colpiscono pure quei 98 giorni dall’ultima volta dal 1’ in A: ad Empoli il 24 settembre, quando era appena finita l’estate", chiosa il quotidiano.