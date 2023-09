Inter, riecco la Champions 102 giorni dopo Istanbul. “La squadra di Inzaghi sembra…”

Inzaghi ha messo in guardia i suoi in conferenza ma l'obiettivo primo posto nel girone non è così un miraggio

"Riecco i vice campioni d’Europa. A 102 giorni di distanza dall’amara notte di Istanbul, l’Inter si riaffaccia sul palcoscenico più importante, forte dei gradi conquistati con la cavalcata dell’anno scorso arrivata fino alla finale contro il Manchester City. Tolto il senso beffardo della sconfitta, a distanza di tempo resta una squadra più consapevole del proprio spessore internazionale e con una gran voglia di riprovarci ancora una volta fino in fondo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'esordio dell'Inter in Champions contro la Real Sociedad a San Sebastian.