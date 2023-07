Inter, al via la vendita del Champions Pack per le 3 gare del girone: le informazioni

Il Champions Pack comprende tutte e 3 le partite del Group Stage di UEFA Champions League, che verranno rese note con il sorteggio di giovedì 31 agosto. Verrà caricato digitalmente sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio esattamente come in occasione delle gare di campionato.

POSTI RISERVATI ALLA UEFA

Come di consueto, in occasione delle competizioni europee, alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla UEFA. Pertanto, la prelazione riservata agli abbonati dei settori Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Tribuna Arancio Centrale 160/162, Poltroncina Arancio (settore 163), Secondo Arancio Centrale (settore 268) e Terzo Rosso Centrale (settore 330) non potrà essere esercitata sul proprio posto di abbonamento.