Inter, la chat di squadra è gettonatissima. Le comunicazioni ufficiali arrivano da…

Proseguono le comunicazioni in casa Inter, a distanza, considerate le restrizioni imposte dalla quarantena. Il Corriere dello Sport spiega: “Non si sono mai interrotte, anzi sono aumentate, alla luce della situazione. La chat di squadra è gettonatissima. E qualcuno ha anche trovato mezzi alternativi. Candreva e Lautaro, ad esempio, essendo vicini di “terrazzo” possono chiedersi «Come stai?» anche a voce (alta). Alle comunicazioni ufficiali, invece, provvede il team manager Tagliacarne, trasmettendo, quindi, anche le indicazioni di Conte. Qualche telefonata, però, ci scappa comunque. Perché c’è comunque bisogno di tenere tutti coinvolti e carichi in un momento come questo. E il tecnico nerazzurro è il primo a saperlo”.