Chi è il fondo californiano che da ieri è ufficialmente proprietario del club nerazzurro con il 99,6% delle quote

Da un patrimonio iniziale di 10 milioni di dollari a 192 miliardi dopo 29 anni. Questa è la cifra gestita attualmente da Oaktree Capital Management, società americana specializzata in strategie di investimento e gestione patrimoniale che da ieri ha in mano anche l’Inter per il 99.6% delle azioni del club nerazzurro.