Quarta sosta della stagione per gli appuntamenti internazionali: l'Inter tornerà in campo il 30 marzo alle 18:00 a San Siro contro l'Udinese

Dopo l'importante vittoria per 2-0 sul campo dell'Atalanta, il Campionato si ferma per la quarta sosta della stagione per gli impegni delle Nazionali.