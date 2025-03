Inter, chi ha sbagliato sul gol del Napoli? Chiaro il pensiero di Inzaghi

Cosa non ha funzionato nell'azione che ha portato al gol di Billing in Napoli-Inter? In diversi danno la colpa a Denzel Dumfries, che di sicuro non ha chiuso alla perfezione sul centrocampista del Napoli quando ha ricevuto palla in mezzo all'area nerazzurra, ma non è stato l'unico errore. I nerazzurri avrebbero potuto spegnere il fuoco del pericolo all'inizio, quando Lobotka ha preso palla e si è incuneato tra le maglie di Zielinski e Frattesi.