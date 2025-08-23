FC Inter 1908
I nerazzurri aprono una nuova fase, affidandosi a quello che il Corriere della Sera indica come l'acquisto più importante, ovvero Chivu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Replicare quanto fatto negli ultimi tre anni non sarà semplice. L’Inter ha raccolto uno scudetto e due finali di Champions League, traguardi che hanno fissato l’asticella molto in alto. Ora, però, i nerazzurri aprono una nuova fase, affidandosi al volto più atteso secondo il Corriere della Sera, quello di Cristian Chivu.

"Ma davvero l’Inter stava meglio quando stava peggio e poteva spendere sul mercato solo quello che guadagnava dalle vendite? Difficile sostenerlo, visti i tanti prospetti acquistati e considerato che c’è ancora margine per un colpo estivo. I nerazzurri ripartono da un tecnico che ha 13 panchine in A e 4 al Mondiale per club, ma una militanza interista lunga e variegata. Cristian Chivu è l’acquisto più atteso, almeno per ora, e il fatto di aver già debuttato a giugno negli Usa per lui è un vantaggio. La sua squadra è stata l’ultima a radunarsi, sarà l’ultima a scendere in campo alla prima giornata nella sfida più insidiosa (col Torino a San Siro) e — con i ritmi tenuti negli ultimi 50 giorni di trattative — potrebbe anche essere l’ultima a completarsi".

"Se per Lookman è davvero tutto finito (mai dire mai), in attacco l’Inter sembra comunque migliore di pochi mesi fa, quando ha perso lo scudetto di un punto ed è arrivata stremata alla peggiore finale di Champions di sempre, con Lautaro a mezzo servizio. Alla Thu-La si è aggiunta la coppia Esposito-Bonny: le aspettative su di loro sono alte, le premesse sono buone e il fatto che il tecnico romeno sia uno specialista dei giovani e abbia già lavorato con entrambi può accelerare il loro inserimento nelle rotazioni offensive, con lo scudetto come obiettivo e un posto tra le prime 8 del maxi girone di Champions come idea di partenza".

(Corriere della Sera)

