Gianni Pampinella Redattore 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 13:32)

Cristian Chivu si definisce un “uomo fortunato”, ma alla base della sua rapida ascesa nel mondo nerazzurro ci sono preparazione, visione e una leadership fuori dagli schemi. Dalla tesi a Coverciano nel 2020 alla panchina dell’Inter nel Mondiale per club, passando per una laurea in Scienze Motorie, un master in Marketing e qualche ricerca americana di angoli per fumatori, il tecnico ha portato una ventata di novità dentro e fuori dal campo.

"E in una recente intervista «un dittatore democratico». Per prendere in corsa una squadra che aveva giocato 59 partite azzerando quasi tutto a Monaco, Cristian Chivu però finora ha puntato soprattutto sull’empatia e sul suo particolare sguardo sul mondo, fatto anche di «parole gentili, dell’apprezzamento delle cose belle», ma anche di metafore un po’ trash come quelle della m. da masticare, per rendere meglio l’idea. E soprattutto ha fatto leva «su nuove metodologie che i ragazzi sono bravi a recepire», si legge sul Corriere della Sera.

"L’Inter è stata fortunata. Allenarsi due settimane nel caldo secco di Los Angeles e poi nel fresco rigenerante di Seattle, le ha consentito anche di assaggiare il lavoro di Stefano Rapetti, altro reduce del Triplete mourinhano, che per la prossima stagione deve risolvere il problema del calo fisico nei finali di partita. Il ritmo delle sedute è alto, gli stimoli dinamici sono tanti e ogni esercitazione a 20 gradi sembra meno faticosa che ai 35 umidi di Charlotte".

"Ma l’ultimo arrivato attorno a cui gira quasi tutto, è lui, il tecnico debuttante assoluto a certi livelli, ma dalla lunga esperienza di calciatore top e di tecnico delle giovanili. E dalle doti comunicative, con i media e i giocatori, che promettono bene, grazie anche a un inglese impeccabile. «Mi ha sorpreso» ha raccontato lo stesso Lautaro dopo la rimonta nel finale sull’Urawa. Perché l’elasticità di Chivu si vede anche nelle scelte, degli uomini e del sistema di gioco".

"Il 3-5-2 inzaghiano non è un dogma e le prove di 3-4-2-1 continueranno e potranno orientare anche le scelte di mercato, più un trequartista vero che Hojlund, in sintesi. Anche se come si è visto contro gli argentini il vecchio modulo è ancora una base più che affidabile. Lo spogliatoio lasciato dal suo predecessore è «sano». E anche questo, assieme allo staff di ex capitani come Kolarov e Palombo, sta aiutando Chivu. E lo aiuterà anche quando ci sarà un po’ meno democrazia".

(Corriere della Sera)