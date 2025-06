L’Inter ha lasciato Los Angeles ed è sbarcata a Seattle, dove si giocherà il suo destino nel girone del Mondiale per club. Domani, alle 21 ora italiana, la squadra di Chivu affronterà i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds in una gara che, dopo il pareggio all’esordio con il Monterrey, è già decisiva per la permanenza negli States.