L’Inter prosegue il suo cammino americano con il morale alto e il pass per gli ottavi del torneo in tasca. Dopo la preziosa vittoria contro il River Plate, Lautaro e compagni hanno affrontato ieri il trasferimento da Seattle a Charlotte, dove lunedì (alle 21 italiane) affronteranno il Fluminense. Nessun allenamento in programma per il gruppo, che ha approfittato delle cinque ore di volo per ricaricare le energie e concentrarsi sul prossimo obiettivo.

"Sul fatto che il Mondiale per club sia un obiettivo ha voluto spendersi anche capitan Lautaro, sempre in prima linea per alzare l’asticella. «Lavoriamo per portare l’Inter il più in alto possibile - ha spiegato il Toro - Il River è rimasto senza energie nel secondo tempo, la chiave è stata questa e noi abbiamo trovato più spazi tra le linee per fare gol. Sono molto contento, dedico questa vittoria a mia nonna che sta passando un brutto periodo».