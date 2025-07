Inter con Lookman + Thuram + Lautaro? Chivu: “Io non ho mai detto che…”

"Le responsabilità nella vita le ho sempre prese, le ho sempre accettate per arrivare anche ai miei obiettivi personali"

Redazione1908 28 luglio - 16:23

"Modulo? Io non ho mai detto che giocherò con tre punte, ho parlato solo del centrocampo. Quando mi riferisco ai numeri dico che sono solo numeri, anche nel passato la base di questa squadra è sempre stata 3-5-2, ma in molte partite spesso la costruzione l'ha fatta a quattro. In base a come vengono a prenderti. Oggi l'occupazione del campo è sempre in base a quello che l'avversario ti concede".

Così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu.

"Sono sempre cose che hanno poco a che fare con la dinamicità della partita, bisogna saper interpretare cose, essere aggressivi, destabilizzare, saltare l'uomo, accettare i duelli e cercare di vincerli perché chi vince i duelli vince anche le partite. Alleneremo più moduli in questo periodo per essere pronti a cambiare di partita in partita e a partita in corso". "Cosa mi sta piacendo di più finora? La responsabilità che mi è stata data.

Le responsabilità nella vita le ho sempre prese, le ho sempre accettate per arrivare anche ai miei obiettivi personali. È una bella sfida, poi tornare nella società che mi ha dato tanto lo è ancora di più. Ma non si tratta solo di questo, perché si tratta di un club che è ai vertici del calcio mondiale e io farò del mio meglio per essere all'altezza, per dare qualcosa o per far tornare qualcosa alla società che mi ha dato molto in questi ultimi anni.

Sono arrivato nel 2007 e con qualche pausa, eccomi di nuovo qui. Queste sono le mie ambizioni: l'Inter è sempre nel mio cuore e voglio dare anche io qualcosa di importante a questa società. Le stesse che loro hanno dato a me in questi ultimi anni"