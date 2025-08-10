Ieri Cristian Chivu ha subito messo sotto pressione i suoi giocatori, dividendoli in due gruppi di lavoro per valutare la loro capacità di affrontare un ritmo serrato, con partite ogni tre giorni. Particolare attenzione è stata riservata a Frattesi, che ha svolto un lavoro differenziato a parte.
Inter, ieri Chivu ha messo subito alla prova la squadra. Da Frattesi a Zielinski, la situazione
Ieri Cristian Chivu ha subito messo sotto pressione i suoi giocatori
"Il tecnico ieri ha fatto immediatamente lavorare i suoi ragazzi - divisi in due gruppi, con Frattesi a parte - perchè vuole vedere come reagiscono giocando ogni tre giorni. Bisseck e Zielinski dovrebbero strappare la prima convocazione (lavorano con la squadra da cinque giorni), “Pepo” Martinez, out sinora per un dolore alla schiena, potrebbe tornare domani ad allenarsi".
(Tuttosport)
