Ieri Cristian Chivu ha subito messo sotto pressione i suoi giocatori, dividendoli in due gruppi di lavoro per valutare la loro capacità di affrontare un ritmo serrato, con partite ogni tre giorni. Particolare attenzione è stata riservata a Frattesi, che ha svolto un lavoro differenziato a parte.