Inter e Chocolate Skateboards insieme per una collaborazione unica

Il frutto di questa collaborazione è una tavola da skate in edizione limitata, che è stata svelata ufficialmente il 13 giugno presso il cult skateshop Kingswell di Los Angeles. Un evento che ha visto coinvolti Maicon, Rick Howard, Mike Carroll, Erik Herrera, Vincent Alvarez oltre al pubblico di sportivi e appassionati del brand, che ha segnato il soft launch del progetto, in concomitanza con la presenza dell’Inter in città per la prima partita della FIFA Club World Cup.