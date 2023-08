Biasin: “Pavard prima scelta della società e di Inzaghi. Tuchel osso duro ma…”

"Vorrei Pavard perché secondo me è la prima scelta della società e di Inzaghi. E' il braccetto ideale e perfetto per completare la rosa e le famose coppie, Tuchel è un osso duro ma devo dire che anche Pavard mi sembra un osso duro. Il rischio è che il Bayern lo perda a zero e magari l'Inter può decidere di accordarsi e di portarlo a casa a zero e nel frattempo cautelarsi con un altro"