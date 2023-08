TS – Tuchel scottato dal precedente Sommer: non farà partire Pavard senza sostituto

C'è Thomas Tuchel sulla strada che dovrebbe portare Benjamin Pavard all'Inter: il tecnico del Bayern Monaco non ha ancora dato l'ok alla cessione del difensore francese, almeno finchè non verrà trovato un sostituto. Così scrive Tuttosport: "Ma cosa sta rallentando, o addirittura frenando tutto? Tuchel, appunto, che sta provando a convincere Pavard - ieri è tornato ad allenarsi dopo la febbre "diplomatica" di mercoledì - a rimanere e il club a non cederlo, almeno finché non verrà acquistato un sostituto, condizione che pure il Bayern aveva comunque spiegato all'Inter come necessaria per concludere la trattativa.