TS – Inter, Inzaghi ci ha messo del suo: “Quattro cambi insieme hanno costretto la squadra…”

"Ci ha messo del suo pure Inzaghi che, togliendo quattro giocatori contemporaneamente, anziché dare una scossa alla squadra, l’ha costretta a una nuova fase di assestamento, non potendo - tra l’altro - più contare sugli strappi di Thuram, sostituito da Sanchez".

