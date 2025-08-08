Cristian Chivu sta plasmando un’Inter più flessibile tatticamente rispetto al passato e dal mercato può arrivare un colpo importante

Gianni Pampinella Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 09:32)

Cristian Chivu sta plasmando un’Inter più flessibile tatticamente rispetto al passato. Il collaudato 3-5-2 resterà un’arma di sicurezza, ma il tecnico romeno lavora anche su varianti come il 3-4-2-1 e il 3-4-1-2, con l’obiettivo di proporre un calcio intenso, verticale e imprevedibile negli ultimi trenta metri.

"Il tecnico lavora su un’Inter più duttile tatticamente rispetto al passato. Carichi di lavoro pesanti, l’idea di un calcio intenso, verticale, veloce e il più possibile imprevedibile. In questo senso vanno lette le mosse di mercato nerazzurre e in particolare la ricerca di un uomo «diverso» là davanti, vedi Ademola Lookman, senza dimenticare l’ingaggio di Ange-Yoan Bonny. Già, piuttosto sottovalutata la campagna acquisti di Marotta e Ausilio. Soprattutto in avanti, dove c’è pure Francesco Pio Esposito a garantire ogni tipo di soluzione in territorio nemico. Il 20enne gigante (191 centimetri) di Castellammare di Stabia è fra l’altro già seriamente nel mirino del ct azzurro, Gattuso", si legge sul Corriere della Sera.

"Sulle fasce è arrivato il necessario vice-Dumfries (Luis Henrique), mentre in mezzo al campo ha dato immediatamente segnali positivi il 21enne talento croato Petar Sucic. Ecco, forse in mezzo manca ancora qualcosina, considerando il fatto che Chivu sembra appunto intenzionato a giocare con due centrali davanti alla difesa. Potrebbe allora esserci un sacrificio importante per fare spazio a un uomo di sostanza, peso e centimetri: prototipo di fatto mai considerato nell’era Simone Inzaghi. Meno urgenti i ritocchi dietro: l’attuale rosa dà ancora ampie garanzie e così si può ragionare e trattare con calma sul fronte Leoni (o De Winter)".

