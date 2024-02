Nelle scorse settimane il club nerazzurro ha rifiutato diverse offerte arrivate per il talento argentino

Diversi club hanno mostrato molto interesse, ma l'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di Valentin Carboni. Come riportato da FcInter1908.it, la Fiorentina ha offerto 20 milioni, offerta subito rispedita al mittente. "Marotta, Ausilio e Baccin non hanno intenzione di cederlo e lo hanno ribadito negli scorsi giorni al nuovo agente del ragazzo, Alessandro Moggi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.