"Nella battuta probabilmente c’è tutto il tecnico rumeno: sicuro di sé, padrone della situazione, ma anche ambizioso e convinto dei mezzi suoi e della squadra. Eppure il compito che l’attende è tutt’altro che semplice, perché c’è da andare oltre il passato: l’amara conclusione della scorsa stagione, la debacle in finale di Champions, con l’appendice amara del Mondiale per club, condita dallo sfogo di Lautaro", sottolinea il Corriere dello Sport .

"La presenza scenica è quella giusta. Il curriculum di Chivu potrà recitare che sono appena 13 le gare da allenatore di una prima squadra ma il tecnico conosce alla perfezione l’ambiente interista e ha il piglio per governarlo. Tanto che quando si tratta di rispondere non si tira indietro: «Oriali ha detto che siamo ancora i favoriti? Beh, Lele lo conosco bene, ma io sono d’accordo con Allegri, chi vince lo scudetto è sempre il primo favorito. Per di più, con quello che ha speso e con la squadra che già c’era, il Napoli parte davanti a tutti».