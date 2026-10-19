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Dopo la falsa partenza in Champions, l'Inter contro lo Shakhtar ha un solo risultato: la vittoria. Tre punti forse potrebbero rappresentare l’ultima chance di inseguire l’accesso diretto agli ottavi. "Ma al di là dei calcoli aritmetici, che giudicheranno comunque il percorso, questo mercoledì è fondamentale per allontanare il complesso europeo, che autoalimentandosi può trasformarsi in un macigno acuminato nei giorni delle notti da dentro/fuori", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"In Italia l’Inter è talmente solida da aver rimediato quattro volte a una situazione di svantaggio, ribaltando in tre casi la situazione, l’ultima sabato a Bologna; fuori dal cortile domestico invece i peccati di superficialità e di pigrizia sono stati pagati a caro prezzo. È ancora presto per dire che i bicampioni italiani non possano essere competitivi in Champions, tanto più perché i tre rinforzi inglesi ancora sono rimasti praticamente inoperosi. Ma la differenza di rendimento è un serbatoio di fiducia da riempire: Bodo/Glimt e Bruges non sono superiori per organico ed esperienza, eppure nella serie nera delle ultime otto partite internazionali hanno battuto l’Inter con una certa facilità".

(Gazzetta dello Sport)