TS – Inter, conferma per Frattesi, riposa Mkhitaryan: le ultime di formazione

Il centrocampista nerazzurro dovrebbe scendere in campo da titolare contro la sua ex squadra al posto dell'armeno

L'Inter, capolista a punteggio pieno della Serie A, affronta questa sera a San Siro il Sassuolo nella sesta giornata di campionato. Tuttosport svela le ultime indiscrezioni sulla formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto: "In attacco si va verso la conferma della coppia Thuram-Lautaro , con Sanchez destinato a subentrare più che a partire dall'inizio.

Frattesi potrebbe essere riproposto titolare contro la sua ex squadra, questa volta al posto posto di Mkhitaryan, che potrebbe avere un turno di riposo. L'ex Sassuolo sembra in vantaggio nel ballottaggio con l'armeno. A destra torna Dumfries, a sinistra confermato Dimarco. Ancora Pavard dal 1'. Gli altri due posti nel reparto a tre dovrebbero essere occupati da Acerbi, in vantaggio su De Vrij, e Bastoni".