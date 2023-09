CdS – Inter, battere il Sassuolo per provare la fuga: il calendario può aiutare

I nerazzurri di Inzaghi, primi in classifica a punteggio pieno, cercano il sesto successo consecutivo in campionato

L'Inter di Simone Inzaghi ospita questa sera a San Siro il Sassuolo. L'obiettivo dei nerazzurri è chiaro: vincere per ottenere il sesto successo consecutivo in campionato e lanciare un messaggio chiaro a tutte le contendenti. Così scrive il Corriere dello Sport: "Inzaghi vuole suonare la sesta e battere anche il Sassuolo. Ma l'idea dell'Inter è ancora più ambiziosa, sfruttare il calendario e mettere in piedi una fuga in stile Napoli.