Gianni Pampinella Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 09:02)

Mentre l’Inter si affida alla forza della continuità e a una programmazione attenta, il resto d’Europa sembra aver imboccato una direzione diametralmente opposta: quella delle rivoluzioni, anche dolorose, che partono dalle fondamenta.

"E anche tra le squadre che hanno vinto, non solo quelle che sono rimaste alla fine col cerino in mano. Il Liverpool è l’esempio principe: Arne Slot, campione d’Inghilterra, ha visto arrivare il colpo dell’estate, il giocatore più caro di tutti, quel gioiello luminosissimo che si chiama Florian Wirtz, pagato al Bayer Leverkusen 137 milioni di euro. E mica si sono fermati lì. Non contenti, hanno riempito le stesse casse tedesche con altri 35 milioni pagando la clausola rescissoria di Jeremie Frimpong", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Non è solo una questione di forza economica. Non è tutto lì. Anche perché non si può mica dire che l’Inter non abbia speso. Tra acquisti e riscatti - ovvero Zalewski - siamo a quota 67,5 milioni di euro già tirati fuori dalla cassaforte Oaktree. In Premier, soprattutto, ragionano diversamente. Per un fatto di motivazioni da rinnovare, non c’entra molto la disponibilità finanziaria differente: si cambia, insomma. Si cede anche, poi si acquista. L’Arsenal, per dire, ha cambiato il suo cuore: in mezzo al campo Arteta si gusterà quel portento di Zubimendi, strappato alla Real Sociedad. E chissà, presto forse abbraccerà anche Gyokeres, attualmente dentro un braccio di ferro grande così con lo Sporting".

"Mastantuono ha arricchito il futuro del Real Madrid. Che intanto, come bonus d’ingresso, a Xabi Alonso ha scelto di regalare Huijsen in difesa e un certo Alexander-Arnold in fascia. L’Atletico Madrid ha regalato a Simeone Alex Baena e all’Atalanta ha portato via in un amen l’esterno Ruggeri. Più calmi in Germania. Anche se il Bayern non ci ha pensato molto a prendersi lo svincolato Tah in difesa. E sta battagliando per portare a Monaco quella furia di Woltemade per l’attacco. Il trend è diverso, insomma. L’Inter è convinta di aver imboccato la strada giusta, variando invece la guida tecnica. Continuità contro novità: la prossima Champions, ma probabilmente ancor di più i rispettivi campionati, diranno chi avrà fatto la scelta vincente".

(Gazzetta dello Sport)