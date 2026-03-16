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Inter, continua il silenzio stampa: Zanetti non ci sarà e non parlerà oggi a Viva el Futbol

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Non ci sarà e di conseguenza non parlerà Javier Zanetti a Viva el Futbol: prosegue il silenzio stampa dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Non ci sarà e di conseguenza non parlerà Javier Zanetti a Viva el Futbol. Il vice presidente dell'Inter era l'ospite invitato dal trio Adani-Cassano-Ventola per questa sera al Teatro Arcimboldi, ma il canale social ufficiale della trasmissione ha fatto sapere che Zanetti non ci sarà.

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Getty Images

Prosegue così il silenzio stampa dell'Inter dopo quanto accaduto sabato a San Siro contro l'Atalanta. Ecco quanto si legge nella nota di Viva el Futbol:

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