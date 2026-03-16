Non ci sarà e di conseguenza non parlerà Javier Zanetti a Viva el Futbol. Il vice presidente dell'Inter era l'ospite invitato dal trio Adani-Cassano-Ventola per questa sera al Teatro Arcimboldi, ma il canale social ufficiale della trasmissione ha fatto sapere che Zanetti non ci sarà.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, continua il silenzio stampa: Zanetti non ci sarà e non parlerà oggi a Viva el Futbol
ultimora
Inter, continua il silenzio stampa: Zanetti non ci sarà e non parlerà oggi a Viva el Futbol
Non ci sarà e di conseguenza non parlerà Javier Zanetti a Viva el Futbol: prosegue il silenzio stampa dell'Inter
Prosegue così il silenzio stampa dell'Inter dopo quanto accaduto sabato a San Siro contro l'Atalanta. Ecco quanto si legge nella nota di Viva el Futbol:
© RIPRODUZIONE RISERVATA