I nerazzurri sono meno brillanti di qualche settimana, ma nel club c'è una convinzione

Gianni Pampinella Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 10:02)

Dopo un filotto di 14 vittorie in 15 partite, era prevedibile aspettarsi un calo dall'Inter. I nerazzurri sono meno brillanti di qualche settimana fa ed è fisiologico dopo un tour de force che ha visto la squadra giocare ogni tre giorni a eccezione dell'ultima settimana. L'aspetto positivo è aver accumulato un buon vantaggio sulle inseguitrici. La speranza è che al rientro dalla sosta la squadra torni a macinare gioco come successo nella prima parte di stagione.

"Ad ogni modo, la convinzione è che sia tutta una questione mentale, non fisica. Qualcuno sarà sicuramente stanco: Dimarco, ad esempio, non può andare a mille per un’intera annata. Ma è comunque e sempre la testa a governare tutto. Serve girare l’interruttore e ripartire, con un pizzico in più di convinzione e di fiducia. Accantonando l’idea di gestire o di speculare. Ecco, questo è un concetto a cui Chivu e il suo staff (a Firenze ne ha parlato anche Kolarov) tengono in modo particolare", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Ultimamente, hanno visto la squadra assumere l’atteggiamento sbagliato. Contro la Viola, dopo un eccellente primo quarto d’ora, ecco che l’intensità e calata, mentre nella ripresa ha prevalso il pensiero di potersela cavare con quel gol segnato dopo pochi secondi. Solo che l’Inter non se lo può permettere: deve sempre affondare il colpo, non aspettare. Lo dicono anche i numeri, con i 12 punti lasciati per strada in situazioni di vantaggio e gli 8 gol incassati negli ultimi 10’, 9 nell’ultimo quarto d’ora".

"Volendo, la buona notizia è che nel prossimo turno, si sfideranno Napoli e Milan. Significa che non potranno vincere entrambe... Ma ancora più importante è che, dopo 4 partite, l’Inter torni al successo, mettendo sotto la Roma. Sarebbe la miglior risposta alle ultime difficoltà e il modo migliore per svoltare. I nerazzurri hanno sprecato un jolly. Ne restano almeno altri due. Ma scherzando con il fuoco, si rischia di bruciarsi".

(Corriere dello Sport)