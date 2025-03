In una partita importante come quella contro l'Atalanta, poco importa chi andrà in gol, se poi alla fine dovessero arrivare punti fondamentali nella lotta scudetto. E, in questo senso, in vista di domani conforta tutto l'ambiente il fatto che questa Inter sappia vincere le partite non solo con le reti degli attaccanti, ma praticamente con tutta la rosa a disposizione.