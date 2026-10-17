GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

Altra tegola per Cristian Chivu. Nel bel mezzo del tour de force, il tecnico nerazzurro perde una preziosissima alternativa in difesa, Benjamin Pavard. Il difensore francese ha accusato un risentimento agli adduttori della coscia destra che lo terrà fuori almeno 20 giorni.

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"La coperta si accorcia: dopo Lautaro, l’Inter perde anche Pavard. E considerando le assenze dei lungodegenti Stones e Jones, oggi a Bologna le rotazioni di Chivu saranno meno di quelle che il tecnico avrebbe fatto con l’organico al completo. Mercoledì sarà di nuovo Champions, ma con l’aria che tira dopo il rovescio col Bruges, l’Inter tornerà a pensarci solo domani. Guai a perdere colpi anche in campionato, anche se Palladino è uno che l’Inter l’ha fatta soffrire spesso e Bologna evoca rovinose cadute", sottolinea Il Giornale.

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«È un’altra competizione, non possiamo piangerci addosso, dobbiamo reagire», taglia corto Chivu, smanioso di mettersi il Bruges dietro le spalle, tenendosi però la lezione che la sconfitta gli ha lasciato. «Quando abbiamo subito il secondo gol abbiamo giocato con la pancia e non con la testa. E lì è venuto giù tutto il castello». Senza Lautaro sarà tutto più difficile, ma anche l’anno scorso, il capitano saltò parecchie partite per infortunio. Con Thuram, oggi potrebbe toccare a Bonny, finora mai titolare, ma sempre brillante quando è entrato".

(Il Giornale)