L'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid ai calci di rigore è ancora tanta in casa Inter. La sensazione di aver sprecato una grande occasione per proseguire il cammino in Europa è ben visibile tra i nerazzurri, come scrive il Corriere della Sera: "Una Coppa piena di rimpianti per l'Inter. Così diversi da quelli di Istanbul, ma con un filo conduttore, quello delle occasioni sbagliate, dalle respinte involontarie di Lukaku all'Ataturk fino alla zolla che ha tratto in inganno Lautaro, arrivato a sbagliare il 9° rigore su 22 da quando è all'Inter, il più importante".