L'eliminazione dalla Champions è ancora calda, ma in casa Inter si pensa già al futuro. Allo scudetto da conquistare e alla prossima stagione che, con Champions allargata e Mondiale per Club, sarà ancora più lunga e intensa. Per questo serviranno forze maggiori, soprattutto in attacco. Si cerca qualcuno oltre a Taremi, ma probabilmente si è capito che qualcuno non è proprio all'altezza.