Come sottolinea Tuttosport, Lazio e Siviglia, "piazze dove il Tucu è già stato, facendo davvero molto bene, hanno infatti sondato il terreno con l’agente Lucci per capire la fattibilità - o, meglio, i vari dettagli economici - per ingaggiare nuovamente l’argentino. Servono circa 8 milioni di euro affinché l’Inter non incorra in una minusvalenza da iscrivere a bilancio".