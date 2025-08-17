Il club nerazzurro ha chiuso il mercato programmato durante il Mondiale per Club

Gianni Pampinella Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 15:16)

Il mercato si muove su due binari: da una parte la fase delle necessità, dall’altra quella delle opportunità. Come sottolinea Libero, nella prima vengono chiusi gli affari programmati già nell’annata precedente. Nella seconda invece i club attendono la seconda metà di agosto per cogliere le occasioni.

"Non è quindi corretto dire che l'Inter stia improvvisando. È che ha chiuso il mercato programmato durante il Mondiale per Club che appartiene alla scorsa stagione, quindi l’impressione è che non l’abbia proprio fatto. Invece l’operato anticipato ha permesso alla società di valutare un’opportunità in considerazione dei riscontri di Chivu e degli investimenti pesanti che saranno necessari la prossima estate quando Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij, Mkhitaryan scadranno".

"Poi, che un mercato composto da Sucic, Luis Henrique e Bonny, condito dalla permanenza di Pio Esposito e di tutti i big, non soddisfi il tifoso che si aspettava la rivoluzione (mai dichiarata) è un altro discorso. All’Inter è stata proposta un’opportunità in anticipo rispetto al classico tempismo agostano e questo, sommato alla dichiarata volontà di Ausilio e Marotta di chiudere in pochi giorni, ha spazientito la piazza".

"Ma Lookman è la tipica occasione da ultimi giorni, ne segue addirittura il romanzo e resterà tale purché rientri nelle giuste condizioni, ovvero i 40-45 milioni già offerti. La dimostrazione che Lookman per tempistiche sia stato un caso è... Koné che la Roma ha messo e poi tolto dal mercato soltanto due giorni fa, avendo necessità di generare plusvalenze per completare gli ingaggi di Bailey e Sancho".

