Daniele Mari Direttore 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 16:47)

L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni in scadenza al febbraio 2027. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota, spiegando che la cifra complessiva da rimborsare è pari a circa 412 milioni.

Ma cosa significa questo? Che l'Inter non ha più questo debito? Non proprio. — La società procederà ad un nuovo rifinanziamento, come scritto anche nella nota emessa: "Il rimborso delle Obbligazioni è subordinato alla disponibilità di fondi ottenuti dai proventi di un’operazione di finanziamento del debito nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente la Data di Rimborso, sufficienti, insieme alla liquidità disponibile, a pagare il Prezzo di Rimborso”. Inoltre, si legge nel documento, “l’Emittente potrà, a sua esclusiva discrezione, posticipare la Data di Rimborso fino a quando la Condizione sarà soddisfatta”.

Cosa significa tutto questo per le casse nerazzurre? Lo spiega come sempre egregiamente Calcio e Finanza: "In sostanza, quindi, l’operazione di rifinanziamento si concluderà nelle prossime settimane. I termini definitivi dell’operazione non sono ancora noti, ma, considerando la solidità di Oaktree nonché l’esperienza in operazioni di questo tipo, l’obiettivo resta quello di rendere maggiormente sostenibili i conti del club nerazzurro: motivo per cui si può ipotizzare una operazione di rifinanziamento che non solo prolunghi la scadenza, ma anche che riduca gli effetti sui conti del club nerazzurro, quindi riducendo l’importo complessivo e i tassi di interessi"