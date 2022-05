GdS – L’Inter crede ciecamente in Onana, ma non può perdere Handanovic: il motivo

Il portiere camerunense vestirà la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione, ma il capitano resterà

Il futuro della porta dell'Inter potrebbe essere più chiaro nelle prossime settimane: con André Onana dovrebbe esserci capitan Samir Handanovic, destinato a rinnovare il suo contratto. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla questione portieri: "La scelta risponde a una esigenza del club che deve ammorbidire il più possibile l'atterraggio di Onana: lo staff crede ciecamente nella forza esplosiva del camerunese, però è consapevole che la tecnica di base vada un po' sgrezzata. Per questo sarebbe decisivo tenere salda l'esperienza di Handa, il miglior Cicerone possibile ad Appiano. A quel punto, sarà da gestire anche il nascente dualismo della porta: come è ormai noto, Handa è un cannibale che non ama lasciare neanche le briciole ai commensali, ma Onana è stato preso per sedersi al suo tavolo".