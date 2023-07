TS / Inzaghi lo apprezza, specialità Marotta-Ausilio: Cuadrado, la volontà dell’Inter…

Il quotidiano analizza il colpo dei nerazzurri, che si sono assicurati l'esterno colombiano a parametro zero

Il suo ruolo nello scacchiere tattico dell’Inter è già definito, come spiega Tuttosport:

“Apprezzato da Inzaghi per la sua capacità di saltare l’uomo (dote che è mancata un po’ i tutti i giocatori presenti nella rosa della passata stagione), come esterno di destra il colombiano si candida come vice-Dumfires”.