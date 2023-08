Il gol più emozionante, il compagno più divertente: Inter, le curiosità su Sanchez

L'attaccante cileno è tornato a indossare la maglia nerazzurra dopo una stagione in Francia con il Marsiglia

È ufficialmente ripartita l'avventura interista di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno ha collezionato 109 presenze e 20 gol nella prima esperienza in nerazzurro in cui ha contribuito alla conquista di 3 trofei, segnando il gol decisivo per la Supercoppa 2021 nei tempi supplementari contro la Juventus.