TS – Sanchez è pronto, ma con il Cagliari non ci sarà: l’Inter non forza i tempi

L'attaccante cileno non sarà a disposizione di Inzaghi in occasione della sfida di lunedì sera in Sardegna

Alexis Sanchez è ufficialmente tornato all'Inter, ma i tifosi nerazzurri dovranno aspettare prima di rivederlo in campo: l'attaccante cileno, infatti, non sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida di domani contro il Cagliari. Così scrive Tuttosport: "Il leone è tornato, ma dovrà rimanere in gabbia per una settimana. Alexis Sanchez dalle 12 di ieri è tornato a essere ufficialmente un giocatore dell’Inter, ma per vederlo in campo bisognerà attendere la terza giornata, quando domenica 3 settembre alle 18 a San Siro i nerazzurri ospiteranno la Fiorentina.