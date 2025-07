Hanno scritto pagine importanti della recente storia nerazzurra, ma ora cinque di loro si preparano a viverne l’ultimo capitolo

Gianni Pampinella Redattore 26 luglio - 12:00

Hanno scritto pagine importanti della recente storia nerazzurra, ma ora si preparano a viverne l’ultimo capitolo. I cinque “senatori” dell’Inter — Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan, Yann Sommer, Matteo Darmian e Stefan De Vrij — sono pronti per quella che potrebbe essere, a tutti gli effetti, la loro "last dance" in maglia nerazzurra.

"Hanno tutti il contratto in scadenza. E il club nerazzurro ha scelto di completare il percorso, rinunciando ad esercitare la clausola di uscita anticipata presente nei rispettivi contratti, ormai scaduta tempo fa. Un pizzico di incertezza, forse, permane su Sommer, visto che il Galatasaray lo ha messo nella lista dei potenziali sostituti di Muslera. Indiscrezioni in questo senso, però, già da qualche giorno hanno smesso di rimbalzare dalla Turchia".

"La verità è che questi “grandi vecchi” sono stati tra i principali protagonisti del ciclo vincente nerazzurro che si è concluso proprio la scorsa stagione. E allora quale modo migliore per dirsi se non quello di sollevare assieme un altro trofeo? La sete di rivincita sarà un fattore decisivo per la prossima stagione nerazzurra. L’amarezza per aver visto sfumare tutti gli obiettivi proprio ad un passo dal traguardo dovrà regalare una carica supplementare. In aggiunta ci sarà la motivazione di quei cinque, preziosi pure nel trasmettere la propria esperienza alla prima infornata di giovani".

"Da questo punto di vista, la stagione che sta per cominciare servirà come tappa intermedia di una rivoluzione che si concluderà la prossima estate. L’Inter “matura”, insomma, su indicazione di Oaktree, è destinata a diventare un ricordo. Si punterà su forze fresche e su elementi che non hanno già raggiunto l’apice della lora carriere, ma che ancora lo devono inseguire e raggiungere. Un cambio di filosofia, nella speranza che la nuova possa dare gli stessi frutti di quella precedente".

(Corriere dello Sport)