Lunedì 28 luglio alle ore 14:00 , presso il BPER Training Centre, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2025/2026. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

La richiesta di accredito dovrà pervenire tramite l'apposita sezione della piattaforma Inter Media Accreditation, secondo le tempistiche specificate sulla stessa. I posti a disposizione verranno assegnati fino a esaurimento, dando priorità alle testate nazionali, alle agenzie e ai broadcaster, in considerazione per ultimo del criterio cronologico di invio richiesta. Non sarà consentito l'accesso a fotografi e operatori televisivi.