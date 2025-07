Prende forma il programma estivo dell’Inter, pronta a voltare pagina e ad aprire ufficialmente l’era di Cristian Chivu

Gianni Pampinella Redattore 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 10:16)

Prende forma il programma estivo dell’Inter, pronta a voltare pagina e ad aprire ufficialmente l’era di Cristian Chivu. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il 25 luglio dovrebbe essere la data scelta per il raduno ad Appiano Gentile, con il via alla preparazione in vista della stagione 2025/26.

"Il programma verrà definito proprio in questi giorni, attraverso una serie di riunioni con Chivu. Che, prima di andare in vacanza, farà anche un punto della situazione sul mercato. Il 25 luglio, comunque, scatterebbe l’adunata per il grosso della truppa, ovvero i reduci del Mondiale per club. Chi, causa infortunio, ha interrotto prima l’avventura negli Usa, evidentemente, comincerà a correre qualche giorno prima".

"A disposizione di Chivu, ovviamente, ci sarà anche Bonny. La giornata di ieri è servita per l’ultimo scambio di documenti con il Parma: completati anche questi passaggi, oggi ci saranno gli annunci. E’ già ufficiale, invece, il rinnovo di contratto di Di Gennaro, che per un’altra stagione sarà il terzo portiere, entrando nella lista Champions come prodotto del vivaio nerazzurro".

