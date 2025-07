La stagione 2025/26 dell'Inter partirà ufficialmente alla fine di agosto. Il primo appuntamento è in programma lunedì 25 agosto, quando si inaugurerà la nuova edizione della Serie A: i nerazzurri scenderanno in campo alle 20:45 contro il Torino a San Siro nel match valido per la 1ª giornata di campionato. Sei giorni più tardi giocheranno ancora al Meazza per sfidare l'Udinese: la partita si disputerà sabato 31 agosto alle 20:45. Dopo le prime due giornate il campionato si fermerà per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali: alla ripresa l'Inter affronterà la Juventus all'Allianz Stadium. Anche per questa partita Lega Serie A ha già ufficializzato data e ora: si giocherà sabato 13 settembre alle ore 18:00.