La gestione fisica di Federico Dimarco è tema di stretta attualità in casa Inter. Ne ha parlato anche il diretto interessato, riservando a Simone Inzaghi una stoccata per averlo impiegato molto spesso fino all'ora di gioco circa. Un modo per preservarlo e abbassare al minimo il rischio infortuni, ma che per Dimarco gli ha tolto la possibilità di aumentare i giri nel motore e allungare la sua autonomia. Con Chivu il registro è cambiato, probabilmente accogliendo proprio un'istanza del giocatore. I dati fotografano una gestione completamente diversa. Da capire però nel lungo periodo se effettivamente lo porterà a giocare complessivamente più minuti o se, per gestirlo, sarà necessario fargli guardare più partite dalla panchina rispetto al passato. Di seguito, intanto, il report fino a questo momento.