L’Inter è pronta a cominciare la stagione 2025-26. Domani sera, alle 20.45 a San Siro, i nerazzurri affronteranno il Torino nella prima giornata di campionato, in un Meazza che si annuncia gremito. Con Calhanoglu squalificato, Cristian Chivu deve scegliere il suo sostituto in regia.
ultimora
Inter, domani debutto contro il Toro: Barella in regia è in vantaggio. Sucic…
"Dopo la prova di Sucic contro l’Olympiacos nell’ultima amichevole di sabato scorso, sembravano in crescita le chance del giovane croato, che però si trova più a suo agio come mezzala o nel centrocampo a due. Dovrebbe essere quindi Nicolò Barella il primo regista al debutto in campionato di Chivu, che dovrà fare a meno anche di Pio Esposito, a sua volta squalificato", sottolinea il Corriere della Sera.
"Depositata la lista nerazzurra per la serie A: non sorprende l’esclusione di Taremi, in uscita. Ci sono l’argentino Palacios, che rimane però nella lista dei partenti, e tre ragazzi dell’U23, Kamate, Cocchi e Berenbruch. L’ultimo arrivato Diouf ha scelto il numero 17, mentre Pavard ha cambiato il 28, scegliendo il numero 5".
(Corriere della Sera)
© RIPRODUZIONE RISERVATA