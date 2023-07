Inter, presa decisione su Fabbian: “Andrà via in prestito. Sensi invece…”

Fabbian, dopo l'ottima stagione a Reggio Calabria, è destinato a lasciare l'Inter in prestito per un'altra stagione

Giovanni Fabbian è stato protagonista di una grande stagione, la prima da professionista, con la maglia della Reggina in Serie B e per questo il suo nome è accostato a tanti club di Serie A che lo vorrebbero in prestito. L'Inter, che deve rinforzare il suo centrocampo, ha già preso una decisione su di lui e su Sensi, tornato invece dal prestito tra luci ed ombre al Monza:

"Vero è che Sensi è rientrato dal prestito al Monza e Fabbian da quello alla Reggina, ma non resteranno: per il primo si cerca una sistemazione definitiva, il secondo invece continuerà il suo percorso di crescita ancora in prestito", spiega il Corriere dello Sport che indica in Frattesi, Koopmeiners e Samardzic come i tre grandi obiettivi per il centrocampo.