In casa Inter è iniziata l'era Chivu. L’ex difensore nerazzurro è tornato alla Pinetina da protagonista in una nuova e delicata avventura. Dopo aver collezionato 13 panchine in Serie A alla guida del Parma e aver raggiunto la salvezza, il tecnico nella giornata di ieri ha firmato un biennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus con l’Inter.

"Sono onorato per l’incarico che mi è stato affidato, dobbiamo fare ciò che una squadra come l’Inter deve fare, cioè arrivare in fondo e lottare per i trofei. Recuperiamo le energie e intanto proviamo vincere il mondiale", le sue prime parole. Come sottolinea il Corriere della Sera, intanto non è ancora stata presa una decisione definitiva sul vice da affiancare al tecnico rumeno, i nomi: Martusciello, e Gotti, Samuel ha detto di no. Per ora l’Inter aspetta.